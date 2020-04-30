В Пензе «Ростелеком» подключил к оптике шесть новостроек ГК «Территория жизни» Связь и ИТ

Пенза, 30 апреля 2020. PenzaNews. «Ростелеком» подключил к оптической сети шесть многоэтажных домов, построенных группой компаний «Территория жизни» в жилом комплексе «Арбековская застава» в Пензе.

Фото: ГК «Территория жизни»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе провайдера, специалисты проложили к домам линии связи и смонтировали в технических помещениях новостроек гигабитные коммутаторы доступа в интернет, в итоге цифровые сервисы стали доступны 1,1 тыс. семей.

По словам директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Льва Дятлова, обеспечение новостроек современной инфраструктурой связи является одним из приоритетов компании.

«Мы стремимся, чтобы все работы, связанные с прокладкой коммуникаций, были завершены к моменту сдачи дома. Кроме традиционных цифровых сервисов — интернета и телевидения, жители «Арбековской заставы» могут оборудовать квартиру системой «Умный дом» от «Ростелекома», — отметил он.

В свою очередь директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов, уточнил, что жилой комплекс «Арбековская застава» рассчитан на проживание 9,5 тыс. человек.

«Мы применяем комплексный подход к развитию территории. Покупая квартиру в этом микрорайоне, пензенская семья получает современную инфраструктуру: новую школу, многоуровневый паркинг, благоустроенные скверы и торговые центры. Оптика от «Ростелекома» позволяет каждому, кто заселяется в новый дом, сразу подключить необходимые для досуга и работы телеком-услуги», — сказал он.