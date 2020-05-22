Бесплатный Wi-Fi от «Ростелекома» стал доступен в пяти малых селах Наровчатского района Связь и ИТ

Пенза, 22 мая 2020. PenzaNews. «Ростелеком» запустил в эксплуатацию пять новых точек доступа к бесплатному Wi-Fi в селах Азарапино, Большое Кирдяшево, Мелюковка, Орловка и Плесковка Наровчатского района Пензенской области в рамках реализации программы «Устранение цифрового неравенства». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Для подключения оборудования построены волоконно-оптические линии связи протяженностью 51 км. Возможность пользоваться порталом госуслуг, совершать онлайн-покупки, общаться в соцсетях и мессенджерах появилась у 1,5 тыс. жителей малых сел», — уточнили в компании.

Как отметила глава администрации Наровчатского района Алевтина Решетченко, теперь сельчане смогут через интернет записаться к врачу, оплатить услуги ЖКХ, дистанционно подать заявление на получение льгот или субсидий.

В свою очередь директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов обратил внимание на то, что в текущей ситуации программа по устранению цифрового неравенства стала еще более актуальной.

«Сейчас, когда в регионе действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции, общедоступные точки Wi-Fi пользуются у сельчан большим спросом: многие вопросы легко решить онлайн», — сказал он.

По данным провайдера, в Пензенской области подключено 198 точек Wi-Fi, а до конца 2020 года в рамках данной программы они будут запущены в эксплуатацию еще в 30 селах.