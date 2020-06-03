«Ростелеком» завершил II этап проекта «Информационная инфраструктура» в Пензенской области Связь и ИТ

Пенза, 3 июня 2020. PenzaNews. Второй этап реализации проекта «Информационная инфраструктура» завершен в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 3 июня.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

В нем уточняется, что в дополнение к 251 социально значимому объекту, получившему доступ к цифровым сервисам на первом этапе, оптикой охвачено 52 учреждения, к которым построено 299 км линий связи.

«До конца 2020 года скоростной интернет появится еще в 257 учреждениях социальной сферы региона, оставшиеся 404 будут подключены в 2021-м», — поясняется в тексте.

Как отметил начальник управления цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин, проект «Информационная инфраструктура» имеет важное значение, поскольку роль интернета в жизни каждого человека становится все более значимой.

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«Инфраструктура связи, которую построил «Ростелеком» для социально значимых объектов, позволит устранить цифровые барьеры, повысит доступность электронных сервисов в регионе и в целом улучшит качество жизни населения», — подчеркнул он.

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» является частью национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

В Пензенской области партнером государства при реализации проекта выступает «Ростелеком». В рамках контракта, заключенного с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, ведется строительство сети передачи данных.

Всего до конца 2021 года предстоит протянуть около 1,7 тыс. км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в 192 населенных пунктах Пензенской области и подключить к интернету 964 социально значимых объекта.