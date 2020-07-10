«Неофлекс» открыл в Пензе центр разработки, директором филиала назначен Сергей Кочергин Связь и ИТ

Пенза, 10 июля 2020. PenzaNews. Компания «Неофлекс», занимающаяся созданием IT-платформ для цифровой трансформации бизнеса, открыла в Пензе центр разработки, руководителем филиала назначен Сергей Кочергин, имеющий 25-летний опыт работы в банковской сфере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«Первостепенной задачей нового центра разработки станет создание команды экспертов, которая будет развивать и наращивать экспертизу по следующим направлениям: разработка микросервисных приложений и приложений потоковой обработки данных; разработка сложного ПО с использованием технологий Fast Data; построение систем отчетности на основе технологий Big Data; DevOps; фронт-офисные решения; интеграционные решения и сервисно ориентированная архитектура», — отмечается в тексте.

В нем подчеркивается, что большое значение для компании имеет становление молодых IT-кадров, поэтому планируется создание учебного центра, что предполагает сотрудничество с профильными вузами Пензы.

«Деятельность нового центра разработки будет способствовать совершенствованию регионального IT-кластера, что в результате создаст новые уникальные возможности для профессионального развития IT-специалистов. В центре созданы все условия для работы по стандартам компании, обеспечен доступ к корпоративной IT-инфраструктуре, сотрудникам предоставляются широкие возможности обучения, карьерного и профессионального развития, расширенный социальный пакет. Планируется, что к концу 2020 года численность сотрудников пензенского центра разработки должна достигнуть более 50 человек», — добавляется в пресс-релизе.

По словам директора пензенского филиала компании «Неофлекс» Сергея Кочергина, одной из главных задач является расширение кадрового потенциала организации в связи с ростом количества реализуемых проектов, а также предоставление новым сотрудникам возможности работать с трендовыми технологиями.

«Есть все основания рассчитывать, что «Неофлекс» сможет стать лидером привлечения высококлассных и перспективных специалистов на IT-рынке Пензы как в силу качества решаемых задач, так и в силу высокого уровня внутренней корпоративной культуры, условий для карьерного и профессионального развития сотрудников», — сказал он.

Компания « Неофлекс » создает IT-платформы для цифровой трансформации бизнеса, фокусируется на заказной разработке программного обеспечения и внедрении сложных информационных систем, используя передовые технологии и подходы.

Среди клиентов — российские банки, а также компании из 19 стран Европы, Азии и Африки. В их числе — Сбербанк, ВТБ, Росбанк, «Открытие», банк «Санкт-Петербург», Объединенное кредитное бюро, «Ренессанс Кредит», банк «Интеза», «Сетелем Банк», BNP Paribas, SBI Банк, FINCA Impact Finance, Русфинанс Банк, СДМ-Банк, РН Банк, «Национальный клиринговый центр», Mediascope, «ПЭК» и другие.

Офисы компании расположены в Москве, Саратове, Воронеже, Пензе, за пределами России — в Йоханнесбурге и Гонконге.