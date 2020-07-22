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В Пензе отказались от проведения конференции «Secon» в 2020 году

11:13 | 22.07.2020 | Связь и ИТ

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Пенза, 22 июля 2020. PenzaNews. Организаторы конференции разработчиков программного обеспечения «Secon», изначально запланированной на 15–16 мая, а затем перенесенной из-за коронавируса на 14–15 августа, решили отказаться от проведения мероприятия в 2020 году.

В Пензе отказались от проведения конференции «Secon» в 2020 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы переносим конференцию «Secon» на 14–15 мая 2021 года», — сообщила исполнительный директор ассоциации разработчиков ПО «Secon» Евгения Сотина на своей странице в Facebook.

Она пояснила, что такое решение принято по ряду причин, в том числе из-за сохраняющегося запрета на проведение массовых мероприятий, объективных трудностей с приглашением спикеров из-за рубежа, введения некоторыми компаниями ограничений на участие сотрудников в форумах и рабочих поездках, а также в связи с переносом большого числа конференций на конец текущего года.

«2021 год — это шанс начать все с чистого листа, захватив с собой все самое хорошее: команду, спикеров и неповторимую атмосферу конференции», — отметила Евгения Сотина.

Исполнительный директор ассоциации «Secon» уточнила, что купленные билеты будут действовать в будущем году, а в случае невозможности посетить мероприятие в указанные даты организаторы вернут деньги участникам.

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