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«Ростелеком» подключил видеонаблюдение в центре города Белинского

13:23 | 13.11.2020 | Связь и ИТ

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Белинский, 13 ноября 2020. PenzaNews. «Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение на Комсомольской площади в городе Белинском Пензенской области.

«Ростелеком» подключил видеонаблюдение в центре города Белинского

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Провайдер создал оптическую инфраструктуру связи и установил четыре камеры. С их помощью можно круглосуточно наблюдать за территорией, где находится мемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны, реконструкция которого была проведена в честь 75-летия Победы.

«В Белинском успешно реализуется программа «Формирование комфортной городской среды». Летом мы отремонтировали сам объект, установили малые архитектурные формы и благоустроили прилегающую территорию. Мемориал полностью преобразился», — отметил глава администрации города Михаил Фрунзе.

Он выразил уверенность в том, что видеонаблюдение позволит следить за порядком на общественной территории, пользующейся популярностью среди жителей.

В свою очередь исполняющий обязанности директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков обратил внимание на то, что программы по благоустройству помогают менять облик российских городов, а цифровые сервисы провайдера — обеспечивать безопасность.

«C видеонаблюдением от «Ростелекома» легко видеть происходящее. Смотреть онлайн-трансляцию можно из любой точки страны, где есть интернет. Все видеозаписи хранятся в защищенном облаке провайдера», — сказал он.

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