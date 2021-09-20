«МегаФон» запустил единую подписку на Ivi, Start, MyBook и «СберЗвук» Связь и ИТ

Пенза, 20 сентября 2021. PenzaNews. «МегаФон» на основе анализа больших данных запустил единую подписку на четыре сервиса — онлайн-кинотеатры Ivi и Start, библиотеку электронных книг MyBook и музыкальное приложение «СберЗвук», подключить которую могут абоненты любых операторов связи, в том числе проживающие на территории Пензенской области. Это следует из сообщения пресс-службы компании, поступившего в ИА «PenzaNews».

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«Подключить « МегаФон Плюс » можно на сайте Plus.megafon.ru и в личном кабинете», — говорится в пресс-релизе.

В нем обращается внимание на то, что единая подписка обойдется абоненту дешевле, чем подключение каждого сервиса по отдельности, при этом управление и оплата будут осуществляться через один аккаунт.

Как отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон, компания решила отойти от стандартной модели подписок, когда вокруг успешного продукта собираются менее популярные сервисы в расчете на привлечение аудитории за счет флагмана.

«Исходя из потребностей абонентов, чьи интересы нам известны досконально, мы собрали в единую подписку бестселлеры, занимающие лидирующие позиции в своих категориях. Для наших партнеров «МегаФон Плюс» — это эффективный канал дистрибуции и выхода на новую аудиторию, для абонентов — возможность пользоваться любимыми сервисами с большим удобством и существенной скидкой», — сказал он.