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«МегаФон» запустил единую подписку на Ivi, Start, MyBook и «СберЗвук»

13:31 | 20.09.2021 | Связь и ИТ

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Пенза, 20 сентября 2021. PenzaNews. «МегаФон» на основе анализа больших данных запустил единую подписку на четыре сервиса — онлайн-кинотеатры Ivi и Start, библиотеку электронных книг MyBook и музыкальное приложение «СберЗвук», подключить которую могут абоненты любых операторов связи, в том числе проживающие на территории Пензенской области. Это следует из сообщения пресс-службы компании, поступившего в ИА «PenzaNews».

«МегаФон» запустил единую подписку на Ivi, Start, MyBook и «СберЗвук». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подключить «МегаФон Плюс» можно на сайте Plus.megafon.ru и в личном кабинете», — говорится в пресс-релизе.

В нем обращается внимание на то, что единая подписка обойдется абоненту дешевле, чем подключение каждого сервиса по отдельности, при этом управление и оплата будут осуществляться через один аккаунт.

Как отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон, компания решила отойти от стандартной модели подписок, когда вокруг успешного продукта собираются менее популярные сервисы в расчете на привлечение аудитории за счет флагмана.

«Исходя из потребностей абонентов, чьи интересы нам известны досконально, мы собрали в единую подписку бестселлеры, занимающие лидирующие позиции в своих категориях. Для наших партнеров «МегаФон Плюс» — это эффективный канал дистрибуции и выхода на новую аудиторию, для абонентов — возможность пользоваться любимыми сервисами с большим удобством и существенной скидкой», — сказал он.

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