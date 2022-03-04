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Губернатор и представители «Ростелекома» обсудили повышение доступности цифровых сервисов

15:18 | 04.03.2022 | Связь и ИТ

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Пенза, 4 марта 2022. PenzaNews. Повышение доступности цифровых сервисов и услуг для бизнеса и населения стало основной темой рабочей встречи губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и представителей ПАО «Ростелеком», которая состоялась в региональном правительстве в пятницу, 4 марта.

Губернатор и представители «Ростелекома» обсудили повышение доступности цифровых сервисов

Фото: Pnzreg.ru

Как отметил вице-президент по цифровым регионам ПАО «Ростелеком» Иван Зима, в этом году в Пензенской области будет продолжена реализация проекта «Устранение цифрового неравенства».

«Можем объемы работ в рамках этой программы расширить, чтобы закрыть в регионе еще больше белых пятен, то есть снизить число безинтернетных зон. [...] Цель нашего визита — понять, какие есть на сегодняшний день проблемы, проинформировать о наших возможностях по цифровому развитию Пензенской области», — сказал он.

Иван Зима высоко оценил состояние региональной инфраструктуры и подтвердил готовность дальнейшего участия компании «Ростелеком» в государственно-частных проектах.

Губернатор Олег Мельниченко назвал ряд конкретных направлений, по которым можно усилить взаимодействие региона и оператора.

В частности, в ходе встречи обсуждались вопросы совершенствования электронных сервисов в сфере здравоохранения.

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«Ситуация, связанная с коронавирусными ограничениями, стимулировала развитие цифровых сервисов, рынка электронных товаров и услуг. На определенном этапе это помогло пережить самоизоляцию, скоординировать управленческие процессы, сохранить общение между людьми, хотя бы и в режиме онлайн», — напомнил Олег Мельниченко.

«Отдаленным и малым населенным пунктам цифровая связь необходима, пожалуй, даже больше, чем мегаполисам. Мы понимаем важность этой социальной составляющей. Совместная работа с компанией «Ростелеком» поможет увеличить охват интернетом территорий субъекта», — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до конца 2022 года высокоскоростной мобильный интернет появится в 29 малых населенных пунктах Пензенской области.

Программа устранения цифрового неравенства реализуется Минцифры России и ПАО «Ростелеком» с 2014 года. В 2021 году стандарт связи 4G стал частью универсальных услуг связи, который должен быть доступен по всей России, в том числе в малонаселенных пунктах, где насчитывается от 100 до 500 человек.

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