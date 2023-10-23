МТС обеспечила скоростным интернетом пензенский планетарий Связь и ИТ

Пенза, 23 октября 2023. PenzaNews. Цифровая экосистема МТС обеспечила скоростным интернетом пензенский планетарий, который был открыт после проведенной реконструкции в начале сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«МТС первой [из всех операторов] обеспечила скоростным интернетом [...] здание пензенского планетария. Благодаря появлению широкополосного доступа в сеть учреждение имеет возможность получать последние программные обновления», — сказано в тексте.

Директор МТС в Пензенской области Руслан Никитенко назвал открытие планетария после реконструкции важным событием для любителей космоса и астрономии.

«Пензенский планетарий оснащен новейшим техническим оборудованием, новыми интерактивными экспонатами, а также быстрым интернетом МТС. Обеспечение связью важных объектов социальной и образовательной сферы региона — один из приоритетов нашей работы. Развитая телеком-инфраструктура МТС позволит в дальнейшем внедрять на территории планетария современные образовательные сервисы, например, российскую платформу для проведения онлайн-мероприятий Webinar», — прокомментировал Руслан Никитенко, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», открытие пензенского планетария после проведенной реконструкции состоялось 2 сентября.

В Звездном зале на 69 посадочных мест установлено современное оборудование, в том числе оптико-механический проектор, который передает точную картину звездного неба.

Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Обсерватория метеорологическая (деревянная)» были начаты в Пензе в 2021 году и велись в течение двух лет в рамках национального проекта «Культура».

По информации пресс-службы облправительства, проведен комплекс строительных и отделочных работ без изменения особенностей здания, представляющих собой историко-культурную ценность. В рамках приспособления объекта к современному использованию появился цокольный этаж, в котором оборудованы зал-лекторий, кафе, гардероб, санитарные комнаты. Выполнено благоустройство прилегающей территории.

Общая стоимость работ превысила 391 млн. рублей, из которых более 226 млн. рублей направлено на приобретение и монтаж оборудования.