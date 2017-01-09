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Все поликлиники Пензы вошли в состав ГБУЗ «Городская поликлиника»

11:34 | 09.01.2017 | Медицина

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Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Все поликлиники, которые расположены на территории Пензы, вошли в состав ГБУЗ «Городская поликлиника» с 1 января 2017 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Все поликлиники Пензы вошли в состав ГБУЗ «Городская поликлиника»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Теперь абсолютно все врачи, осуществляющие амбулаторно-поликлинический прием, находятся в единой базе, запись к ним на прием стала удобнее», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в связи с этим, во-первых, пациенты могут сами себе выбрать врача, независимо от того, в какой поликлинике он ведет прием.

«Во-вторых, пациент выбирает лечебное учреждение, которое для него будет более удобным в плане территориальной доступности. В-третьих, независимо от того, где пациент прописан и проживает, он может быть принят врачом в любой поликлинике города, если у него в этом есть необходимость», — сказали в министерстве.

В ведомстве напомнили, что также запись на прием осуществляется через сайт Penzadoctor.ru и по телефону единого контакт-центра: +7 (8412) 999-130.
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