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В Пензенской области из-за ОРВИ продлена работа рентген-кабинетов

16:30 | 12.01.2017 | Медицина

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Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Работа рентген-кабинетов в поликлиниках Пензенской области продлена до 19.00 в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

В Пензенской области из-за ОРВИ продлена работа рентген-кабинетов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Поликлиники работают по субботам, продлено время работы рентгенологических кабинетов до 19.00. Прием вызовов на дом осуществляется также в субботу. Ежедневно работают кабинеты неотложной помощи», — пояснила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздрава Пензенской области Галина Рожкова в ходе пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 12 января.

По ее словам, изменения коснутся не только времени работы, но и порядка оказания помощи.

«Введены ограничительные мероприятия, не карантинные. Это запрещение посещения больных в стационарах, удлинение времени приема в поликлиниках, разграничение потоков. У нас температурящие и лихорадящие больные должны приниматься не в общей очереди, а в отдельном кабинете», — сказала Галина Рожкова.

Она рекомендовала жителям при плохом самочувствии вызывать врача на дом, а не идти в больницу, а также избегать мест большого скопления людей.
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