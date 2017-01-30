Нижегородские врачи поделились с пензенскими хирургами новой методикой операций на печени Медицина

Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Пензенские хирурги наряду со специалистами из Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар и Иваново приняли участие в мастер-классе на базе клинической больницы №1 приволжского окружного медицинского центра (ПОМЦ) Федерального медико-биологического агентства в Нижнем Новгороде.

Фото: Health.pnzreg.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минздрава Пензенской области, мастер-класс был посвящен избранным вопросам хирургии печени, поджелудочной железы и пищевода.

Нижегородским специалистам удалось разработать особый подход в применении трансплантационных технологий резекционной хирургии печени. При проведении подобных операций удается избежать трансплантации органа. Пациенту после проведения вмешательства не нужно стоять в очереди на пересадку печени, а в дальнейшем не надо принимать имуносупрессивные препараты.

Подобная практика дает сильный толчок в развитии хирургических технологий, однако пока в России этот подход используется только в Нижнем Новгороде, Москве и Новосибирске.

«Печень в организме человека — орган, который чаще всего подвержен развитию в нем метастатических образований, поэтому данный метод перспективен для нас в части лечения пациентов не только с первичными заболеваниями печени, но и ее метастатических поражений», — пояснил главный внештатный специалист-онколог Пензенской области, заместитель главного врача по лечебной части областного онкологического диспансера Дмитрий Чичеватов.

В рамках мастер-класса он представил коллегам свою уникальную разработку, применяемую в хирургии пищевода.