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В Пензе обсудили завершение строительства перинатального центра

09:35 | 13.02.2017 | Медицина

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Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и представитель компании «Соцстрой» Евгений Крюков обсудили ряд технических вопросов, связанных с завершением строительства перинатального центра.

В Пензе обсудили завершение строительства перинатального центра

Фото: Pnzreg.ru

В частности стороны обсудили поставки медицинского оборудования.

«Мы встречались с пензенскими медиками, согласовали с ними ряд деталей по телекомунникационному оборудованию. Темп работ на объекте достаточно высокий», — отметил Евгений Крюков.

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В свою очередь Иван Белозерцев подчеркнул, что завершение строительства перинатального центра является приоритетной задачей.

«Мы прикладывали значительные усилия по решению проблем, которые возникали на различных этапах возведения перинатального центра, в частности по смене недобросовестного подрядчика. […] Я контролирую строительство стратегического объекта лично — в режиме реального времени с помощью камеры и лично посещая стройку, вижу, что люди работают, но подрядчику нужно помогать, вовремя выполнять обязательства», — цитирует главу региона пресс-служба правительства Пензенской области.
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