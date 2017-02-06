22:44:11 Понедельник, 6 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
НОВЫЕ РЕЙТИНГИ ИА «PenzaNews» — лидер по цитируемости среди СМИ Пензы по версии «Яндекса»

Завершение строительства перинатального центра в Пензе не вызывает тревоги — прокурор

19:13 | 06.02.2017 | Медицина

Печать

Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Ход работ по завершению строительства перинатального центра в Пензе, сроки ввода в эксплуатацию которого ранее неоднократно откладывались, не вызывает беспокойства. Такое мнение высказала прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

Завершение строительства перинатального центра в Пензе не вызывает тревоги — прокурор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На сегодняшний день не вижу особой тревоги, связанной с перспективой введения в эксплуатацию перинатального центра. Будем отслеживать ситуацию», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в понедельник, 6 февраля.

Прокурор добавила, что перинатальный центр в Пензе намечено ввести в эксплуатацию в I квартале 2017 года.

Читайте также

В Пензе прокуратура опротестовала постановление о выделении земли вице-губернатору

«Затормозило строительство перинатального центра и это событие, которое связано с хищением денежных средств. Вы все прекрасно понимаете, что, конечно, это не могло не повлиять на ситуацию», — отметила Наталья Канцерова, комментируя уголовное дело в отношении бывшего советника губернатора Пензенской области Василия Бочкарева на общественных началах Александра Пашкова и президента ООО «ЦСК «Сигма» Сергея Богунова.

По ее словам, надзорное ведомство следило за осуществлением работ с момента начала строительства и до сегодняшнего дня.

«Прокуратура вмешивалась в эту ситуацию не один раз, выявлялись разного рода нарушения, в том числе использование материалов, не предусмотренных проектом, какие-то некачественно выполненные работы», — уточнила прокурор Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области родственник главы сельсовета незаконно получил жилищный сертификат В Заречном стартует благотворительный проект «Лавка добра»
На пензенских дорогах за три дня выявили почти 40 нетрезвых водителей Сигарета, предположительно, стала причиной трагического пожара на улице Касторной в Пензе
Реакция на неверные сведения о доходах депутатов должна быть адекватной — Канцерова Следователи начали проверку по факту падения мальчика из окна в центре Пензы
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама