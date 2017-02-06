Завершение строительства перинатального центра в Пензе не вызывает тревоги — прокурор Медицина

Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Ход работ по завершению строительства перинатального центра в Пензе, сроки ввода в эксплуатацию которого ранее неоднократно откладывались, не вызывает беспокойства. Такое мнение высказала прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

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«На сегодняшний день не вижу особой тревоги, связанной с перспективой введения в эксплуатацию перинатального центра. Будем отслеживать ситуацию», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в понедельник, 6 февраля.

Прокурор добавила, что перинатальный центр в Пензе намечено ввести в эксплуатацию в I квартале 2017 года.

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«Затормозило строительство перинатального центра и это событие, которое связано с хищением денежных средств. Вы все прекрасно понимаете, что, конечно, это не могло не повлиять на ситуацию», — отметила Наталья Канцерова, комментируя уголовное дело в отношении бывшего советника губернатора Пензенской области Василия Бочкарева на общественных началах Александра Пашкова и президента ООО «ЦСК «Сигма» Сергея Богунова.

По ее словам, надзорное ведомство следило за осуществлением работ с момента начала строительства и до сегодняшнего дня.

«Прокуратура вмешивалась в эту ситуацию не один раз, выявлялись разного рода нарушения, в том числе использование материалов, не предусмотренных проектом, какие-то некачественно выполненные работы», — уточнила прокурор Пензенской области.