В марте по субботам пензенцы смогут бесплатно сделать флюорографию Медицина

Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Бесплатное флюорографическое обследование органов грудной клетки в прямой проекции будет проводиться каждую субботу марта в поликлинике пензенского областного противотуберкулезного диспансера.

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Данная акция посвящена Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается ежегодно 24 марта.

Любой желающий сможет пройти обследование 4, 11, 18 и 25 марта с 8.00 до 14.00, предварительно записавшись в регистратуре медучреждения.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, в поликлинике областного противотуберкулезного диспансера исследования проводятся методом цифрового сканирования.

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«Это современный способ рентгеновского скрининга болезней легких. Данный метод предполагает фотографирование теневого изображения на экран компьютера со специального чипа, установленного в приемнике. Низкая лучевая нагрузка на исследуемого обусловлена принципом работы прибора: тонкий луч проходит линейно по очереди через всю область исследования, а затем изображение реконструируется программным обеспечением», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что в регионе за январь заболеваемость активным туберкулезом снизилась на 37% и составила 2,2 на 100 тыс. населения.

«За аналогичный период 2016 года заболеваемость составила 3,4 на 100 тыс. населения», — добавили в Минздраве.