15:55:33 Среда, 1 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
АККРЕДИТАЦИЯ ДЛЯ СМИ 2 марта в 11.00 Александр Суслов ответит на вопросы журналистов в пресс-центре ИА «PenzaNews»

В марте по субботам пензенцы смогут бесплатно сделать флюорографию

08:25 | 01.03.2017 | Медицина

Печать

Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Бесплатное флюорографическое обследование органов грудной клетки в прямой проекции будет проводиться каждую субботу марта в поликлинике пензенского областного противотуберкулезного диспансера.

В марте по субботам пензенцы смогут бесплатно сделать флюорографию

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Данная акция посвящена Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается ежегодно 24 марта.

Любой желающий сможет пройти обследование 4, 11, 18 и 25 марта с 8.00 до 14.00, предварительно записавшись в регистратуре медучреждения.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, в поликлинике областного противотуберкулезного диспансера исследования проводятся методом цифрового сканирования.

Читайте также

В Пензе врачи смогут быстрее диагностировать туберкулез

«Это современный способ рентгеновского скрининга болезней легких. Данный метод предполагает фотографирование теневого изображения на экран компьютера со специального чипа, установленного в приемнике. Низкая лучевая нагрузка на исследуемого обусловлена принципом работы прибора: тонкий луч проходит линейно по очереди через всю область исследования, а затем изображение реконструируется программным обеспечением», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что в регионе за январь заболеваемость активным туберкулезом снизилась на 37% и составила 2,2 на 100 тыс. населения.

«За аналогичный период 2016 года заболеваемость составила 3,4 на 100 тыс. населения», — добавили в Минздраве.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области в 2017 году планируется получить 2,3 млн. тонн зерна Губернатор предложил подумать о дополнительной загрузке будущего завода под Сердобском
В Сурске простились с убитым мальчиком В Пензе на базе монастыря открыт центр реабилитации пострадавших от сект
В Кузнецке у пенсионерки украли деньги во время проверки счетчиков Трое жителей Ульяновской области подозреваются в ограблении подростка в Пензе
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама