Главный внештатный уролог Пензенской области рассказал, как сохранить мужское здоровье Медицина

Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Главный внештатный уролог Пензенской области, заведующий отделением урологии №2 клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Михаил Миронов дал несколько рекомендаций, которые помогут мужчинам как можно дольше избежать эректильной дисфункции.

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«Не нужно делать ничего сверхъестественного, что не укладывается в рамки здорового образа жизни. Это отказ от курения в первую очередь, сбалансированная диета, [следует] исключить ожирение», — сказал он.

Михаил Миронов отметил, что очень важно бороться с заболеваниями сердца и сосудов, в частности, атеросклерозом и гипертонической болезнью.

«[Рекомендована] дозированная физическая нагрузка — не профессиональный спорт, а физкультура», — уточнил специалист.

Завотделением добавил, что необходимо спать не менее восьми часов в сутки.

По его словам, проблема эректильной дисфункции распространена среди достаточно молодых мужчин, которые переутомляются на работе, в частности, среди тех, кто работает по ночам и полноценно не отдыхает.

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Михаил Миронов настоятельно рекомендовал своевременно обращаться к врачу, не стесняться и не бояться лечиться.

Он отметил, что те или иные нарушения встречаются у каждого третьего мужчины в возрасте старше 40 лет.

«Как правило, большинству удается помочь без операций», — подчеркнул уролог.

В числе методов лечения эректильной дисфункции, которые применяются в настоящее время, он назвал медикаментозный, физиотерапевтический, гормональную и плазмотерапию, а также протезирование.

Михаил Миронов отметил, что операции проводят не только в федеральных центрах, но и в Пензе бесплатно — по квотам при наличии медицинских показаний, однако в 2017 году в областной больнице протезирование не планируется.

«В Пензенской области [заболеваемость] ничем не отличается от российских и от европейских показателей. По частоте встречаемости мы на уровне развитых стран. В меньшей степени эти проблемы беспокоят людей в странах слаборазвитых», — сказал он.