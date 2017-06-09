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Пензенский кластер «Биомед» участвует в выставке по рентгенэндоваскулярной диагностике

12:50 | 09.06.2017 | Медицина

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Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Компании пензенского кластера «Биомед» принимают участие в российской выставке по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению «TST Russia – 2017» в Санкт-Петербурге.

Пензенский кластер «Биомед» участвует в выставке по рентгенэндоваскулярной диагностике

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Компании «Наномед», «Кардиоплант» и «Эндокарбон» представляют на едином стенде высокотехнологичные медицинские изделия в области рентгенэндоваскулярной хирургии, среди которых — периферические саморасширяющиеся и балонорасширяемые стенты, коронарные стенты с углеродным и лекарственным покрытием.

По словам управляющего ООО «Наномед» Алексея Шатрова, данная выставка является одной из ведущих экспертных площадок российского врачебного и научного сообщества по рентгенэндоваскулярной хирургии.

«Представление продукции и перспективных разработок пензенских компаний на этой авторитетной выставке дает возможность продемонстрировать нашу высокотехнологичную продукцию потенциальным потребителям, показать ее преимущества, в том числе перед иностранными производителями», — сказал он.

Также представители пензенских компаний принимают участие в организованных в рамках выставки круглых столах и мастер-классах.

Мероприятие продлится до 10 июня.

Участие и организацию экспозиции производителей региона обеспечили центр поддержки предпринимательства АО «Корпорация развития Пензенского области» и ООО «Центр кластерного развития».
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