Пензенский Минздрав запустил опрос на тему ЭКО Медицина

Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Министерство здравоохранения Пензенской области запустило интерактивный опрос о качестве проведения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

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Его участникам предстоит ответить на вопросы: «Какие проблемы у Вас возникли в процессе подготовке к процедуре?», «Какие пожелания и предложения Вы хотели бы озвучить для улучшения процедуры?» и «Какая дополнительная информация будет полезной для населения по ЭКО?»

Сделать это можно до 1 сентября. При этом информация принимается в обезличенном виде — без указания пола, возраста, социального происхождения и национальности человека.

«Предлагаемый интерактивный опрос позволит нам оценить работу медицинских организаций по оказанию процедуры ЭКО», — прокомментировала начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Пензенской области Марина Евстигнеева.

Согласно официальным данным, объемы оказания данного вида помощи в регионе ежегодно увеличиваются.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в 2015 году было предусмотрено 695 квот, в 2016 — 624, а в 2017 — 800.