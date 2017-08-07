Пензенский Минздрав запустил опрос на тему ЭКО

Его участникам предстоит ответить на вопросы: «Какие проблемы у Вас возникли в процессе подготовке к процедуре?», «Какие пожелания и предложения Вы хотели бы озвучить для улучшения процедуры?» и «Какая дополнительная информация будет полезной для населения по ЭКО?»
Сделать это можно до 1 сентября. При этом информация принимается в обезличенном виде — без указания пола, возраста, социального происхождения и национальности человека.
«Предлагаемый интерактивный опрос позволит нам оценить работу медицинских организаций по оказанию процедуры ЭКО», — прокомментировала начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Пензенской области Марина Евстигнеева.
Согласно официальным данным, объемы оказания данного вида помощи в регионе ежегодно увеличиваются.
Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в 2015 году было предусмотрено 695 квот, в 2016 — 624, а в 2017 — 800.
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