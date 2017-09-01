Выявлены признаки антиконкурентного соглашения при поставке модуля «Служба крови» в Пензе Медицина

Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области установило признаки антиконкурентного соглашения между станцией переливания крови и ООО «Проект инжиниринг девелопмент» при поставке медицинского модуля «Служба крови» в рамках госконтракта, заключенного 14 октября 2014 года по итогам проведенного электронного аукциона.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального УФАС, информация о возможном нарушении поступила из прокуратуры Пензенской области.

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«Несмотря на поставку ООО «Проект инжиниринг девелопмент» медицинского модуля «Служба крови», не соответствующего заявленному требованию — отсутствовало регистрационное удостоверение на поставляемое оборудование, заказчиком данный товар был принят и оплачен на сумму 145 млн. 945 тыс. 720 рублей», — пояснили в антимонопольном ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в благодаря заключенному соглашению были изменены условия, установленные контрактом, и это обеспечило исполнителю контракта необоснованные преимущества.

В связи с этим 17 августа было возбуждено дело по признакам нарушения ООО «Проект инжиниринг девелопмент» и ГБУЗ «Пензенская областная станция переливания крови» федерального закона «О защите конкуренции».

Заседание комиссии УФАС, на котором оно будет рассмотрено, состоится 26 сентября.