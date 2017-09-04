До конца года в Пензенскую область поступит еще 24 машины скорой помощи Медицина

Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. Еще 24 машины пополнят автопарк скорой медицинской помощи Пензенской области до конца 2017 года. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

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«Поступит 13 автомобилей по линии Минпромторга и еще 11 — по линии Вячеслава Викторовича [Володина, председателя Госдумы РФ]», — уточнил он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 4 сентября.

Владимир Стрючков добавил, что те машины, на смену которым на прошлой неделе пришло 25 новых, будут переведены в резервный фонд.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 31 августа бригадам врачей скорой помощи из районов Пензенской области были переданы ключи от 25 новых машин. В этот день регион посетил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, который пообщался с медиками, однако не остался на церемонию передачи автомобилей.

Спустя несколько часов в ходе прямой линии губернатор Иван Белозерцев пояснил, что переданные в районы машины скорой помощи были приобретены за счет внебюджетных источников — при поддержке спикера нижней палаты российского парламента.