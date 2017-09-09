В Пензенской области от гриппа привили почти 70 тыс. человек Медицина

Пенза, 9 сентября 2017. PenzaNews. Почти 54 тыс. взрослых и более 15 тыс. детей получили прививки от гриппа в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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По данным ведомства, всего в текущем году в рамках национального календаря профилактических прививок в области планируется привить 480 тыс. 300 взрослых и 120 тыс. детей.

Как отметила главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Пензенской области Джамиля Курмаева, вакцинация является самой эффективной мерой профилактики.

«Поскольку вирус гриппа подвержен непрерывным генетическим и антигенным изменениям, Всемирная организация здравоохранения обновляет свои рекомендации по составу вакцины дважды в год соответственно для Северного и Южного полушарий», — пояснила она.

Джамиля Курмаева отметила, что в вакцину включают те вирусы, которые, по прогнозам, будут наиболее распространены в предстоящем сезоне.

«На эпидсезон 2017–2018 годов Всемирная организация здравоохранения прогнозирует преобладание следующих штаммов гриппа: грипп В «Брисбен», грипп А (H3N2) «Гонконг» и (H1N1) «Мичиган», — уточнила она, добавив, что сентябрь и октябрь — наиболее подходящие месяцы для вакцинации.