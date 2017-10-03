Пензенская область получит 7 млн. рублей на создание в школах системы мониторинга здоровья Медицина Пенза, 3 октября 2017. PenzaNews. Субсидия в размере 7 млн. 332 тыс. рублей выделена Пензенской области из федерального бюджета на внедрение в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Средства в общем объеме 270 млн. рублей распределены между 19 субъектами РФ распоряжением правительства России, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Согласно пояснительной записки к документу, средства направляются в том числе на оснащение школ отечественным оборудованием и программными комплексами для обследования здоровья обучающихся с ограниченными возможностями, развитие системы раннего выявления заболеваний, включая проведение медосмотров, скрининг-обследований, а также повышение квалификации специалистов и педагогических работников по вопросам внедрения системы мониторинга здоровья школьников. Нашли ошибку в тексте?

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