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В Пензе обсудили аспекты терапии иммунной тромбоцитопении

08:39 | 17.10.2017 | Медицина

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Пенза, 17 октября 2017. PenzaNews. Межрегиональная научно-практическая конференция для врачей-гематологов на тему «Современные аспекты терапии иммунной тромбоцитопенической пурпуры» прошла на базе пензенского областного онкологического диспансера.

В Пензе обсудили аспекты терапии иммунной тромбоцитопении

Фото: Health.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в ней приняли участие специалисты из Пензенской и Волгоградской областей, а также из Мордовии.

Доклады об аспектах терапии иммунной тромбоцитопении у взрослых и детей представили заведующая кафедрой внутренних болезней национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Санкт-Петербурга Галина Салогуб и доцент кафедры госпитальной педиатрии Российского национального исследовательского медуниверситета имени Н.И. Пирогова, завотделением дневного стационара гематологического и онкологического профиля российской детской клинической больницы Елена Донюш.

По итогам мероприятия специалисты пришли к выводу, что ежегодный рост заболеваемости иммунной тромбоцитопенией в России, обусловлен как социальными, так и медико-биологическими факторами.

Тромбоцитопеническая пурпура — заболевание, характеризующееся склонностью к кровоточивости, обусловленной тромбоцитопенией — снижением содержания тромбоцитов в крови — при нормальном или увеличенном количестве мегакариоцитов в красном костном мозге. Заболевание в основном проявляется в детском возрасте.
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