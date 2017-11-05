Первая подстанция скорой медпомощи в Пензе отпраздновала 50-летний юбилей Медицина

Пенза, 5 ноября 2017. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 50-летию со дня основания подстанции №1 скорой медицинской помощи, состоялось в центре культуры и досуга Пензы в минувшую субботу, 4 ноября.

Фото: Health.pnzreg.ru

На него были приглашены не только нынешние работники, но и специалисты, трудившиеся на подстанции в предыдущие десятилетия.

В рамках торжества собравшиеся вспомнили об основных вехах становления службы скорой помощи в Пензе.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, зарождение службы скорой медпомощи в Пензенской области относится к 1926 году, когда 7 июня было принято решение о выделении пункта скорой в самостоятельную лечебную единицу с постоянным штатом работников.

В то время единственная станция скорой медицинской помощи располагалась по адресу: Пенза, улица Володарского, 56. Объем оказываемой помощи сводился к простейшим лечебным назначениям. Вызовы обслуживались на лошади, при этом станций и отделений в районах области не было.

Первый санитарный автотранспорт поступил в распоряжение скорой помощи лишь в 1936 году. На него пересели две врачебные бригады.

К 1964 году штат станции скорой медицинской помощи возрос до 130 человек. Было уже четыре врачебные бригады, одна акушерская и одна перевязочная.

Однако темпы роста населения в Пензе значительно опережали развитие службы скорой медицинской помощи. Именно тогда в городе впервые в РСФСР было принято решение об объединении станции скорой медицинской помощи со стационаром.

В результате были созданы городская больница скорой медпомощи и специализированный хирургический стационар, которые расположились в здании на улице Пионерской, 2, а станция на улице Володарского стала филиалом.

В 1967 году филиал станции был переименован в подстанцию №1 скорой медицинской помощи.

Первой заведующей была Анна Толетова, а фельдшером — Людмила Грехова. На подстанции работали три линейные общепрофильные врачебные бригады, состоявшие из врача и фельдшера.

На данный момент на подстанции трудятся четыре врача и 47 фельдшеров. Заведуют подстанцией Наталья Абрамова и старший фельдшер Елена Евтеева.