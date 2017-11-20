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В Пензенскую область поступит еще две машины скорой помощи

15:06 | 20.11.2017 | Медицина

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Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Две новые машины скорой помощи поступит в Пензенскую область до конца 2017 года.

В Пензенскую область поступит еще две машины скорой помощи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно распоряжению правительства РФ, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, автомобили будут закуплены для моногородов.

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В целом на покупку 262 автомобилей для 59 регионов будет направлено около 681 млн. рублей. Денежные средства будут выделены Минпромторгу России из резервного фонда правительства РФ.

В Пензенской области в перечень моногородов включено четыре муниципальных образования — Заречный, Никольск, Сердобск и Мокшан.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 31 августа бригадам врачей скорой помощи из районов Пензенской области были переданы ключи от 25 новых машин. В этот день регион посетил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, который пообщался с медиками.

Спустя несколько часов в ходе прямой линии губернатор Иван Белозерцев пояснил, что переданные в районы машины скорой помощи были приобретены за счет внебюджетных источников — при поддержке спикера нижней палаты российского парламента.
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