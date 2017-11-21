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Елена Блащук назначена главврачом «Городской стоматологической поликлиники»

11:20 | 21.11.2017 | Медицина

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Пенза, 21 ноября 2017. PenzaNews. Заслуженный врач РФ Елена Блащук назначена главным врачом ГАУЗ «Городская стоматологическая поликлиника» с понедельника, 20 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в приемной учреждения.

Елена Блащук назначена главврачом «Городской стоматологической поликлиники»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ближайшее время ей предстоит провести реорганизацию — в соответствии с постановлением правительства региона к государственному автономному учреждению здравоохранения Пензенской области «Городская стоматологическая поликлиника» будет присоединено ГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника». Последнее учреждение Елена Блащук возглавляет с 2001 года.

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По имеющейся информации, Елена Блащук физически все еще продолжает работать в детской поликлинике. Для комментариев она пока недоступна — по словам секретаря, в эти минуты руководитель участвует в совещании.

В Минздраве Пензенской области заявили, что не располагают сведениями о назначении Елены Блащук на новую должность.

«У меня нет этой информации», — сказала пресс-секретарь ведомства Татьяна Манухина.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на протяжении нескольких десятков лет «Городскую стоматологическую поликлинику» в Пензе возглавлял Петр Скуридин. После его увольнения обязанности главврача исполняла заместитель по лечебной части Елена Скворцова.
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