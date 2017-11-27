В Пензе женская консультация и перинатальный центр будут работать как единый комплекс Медицина

Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. Новая женская консультация, которая будет открыта в здании бывшего роддома на улице Пушкина в Пензе, и перинатальный центр на 130 коек, введенный в эксплуатацию на территории областной больницы имени Н.Н. Бурденко, должны функционировать как единый комплекс. Соответствующее поручение губернатор Иван Белозерцев дал министру здравоохранения региона Владимиру Стрючкову.

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Обязанность контролировать исполнение поручения он возложил на вице-губернатора Валерия Савина.

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«[Следует] все завести в один комплекс и организовать работу, чтобы женщины могли получать необходимую профессиональную консультацию именно в этом месте [женской консультации на улице Пушкина]», — сказал Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 27 ноября.

Он отметил, что особое внимание специалисты консультации, в том числе психологи, должны уделить женщинам, решившимся на аборт.

«Если причины какие-либо социально-бытовые, то власть должна сделать все для того, чтобы оказать этим людям помощь в решении проблем, чтобы они оставили ребенка», — пояснил губернатор.