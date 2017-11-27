EN
14:08:56 Понедельник, 27 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе женская консультация и перинатальный центр будут работать как единый комплекс

12:37 | 27.11.2017 | Медицина

Печать

Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. Новая женская консультация, которая будет открыта в здании бывшего роддома на улице Пушкина в Пензе, и перинатальный центр на 130 коек, введенный в эксплуатацию на территории областной больницы имени Н.Н. Бурденко, должны функционировать как единый комплекс. Соответствующее поручение губернатор Иван Белозерцев дал министру здравоохранения региона Владимиру Стрючкову.

В Пензе женская консультация и перинатальный центр будут работать как единый комплекс

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Обязанность контролировать исполнение поручения он возложил на вице-губернатора Валерия Савина.

Читайте также

Женская консультация на улице Пушкина в Пензе начнет работу в начале октября

«[Следует] все завести в один комплекс и организовать работу, чтобы женщины могли получать необходимую профессиональную консультацию именно в этом месте [женской консультации на улице Пушкина]», — сказал Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 27 ноября.

Он отметил, что особое внимание специалисты консультации, в том числе психологи, должны уделить женщинам, решившимся на аборт.

«Если причины какие-либо социально-бытовые, то власть должна сделать все для того, чтобы оказать этим людям помощь в решении проблем, чтобы они оставили ребенка», — пояснил губернатор.
Актуальное
Читайте также
Музей Ханты-Мансийска подарил пензенской библиотеке коллекцию книг Лишен свободы ревнивец, набросившийся с ножом на возлюбленную в пензенском селе
В центре Пензы демонтировано пять незаконных рекламных конструкций Семья Мрастевых победила на семейном турнире по дзюдо в Пензе
Аварийные работы на улице Чкалова в Пензе завершены В Пензе участники ярмарки вакансий узнали о вариантах трудоустройства в «Ростелеком»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама