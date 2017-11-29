Пензенским чиновникам напомнили об основах здорового образа жизни Медицина

Пенза, 29 ноября 2017. PenzaNews. Второй семинар из серии обучающих мероприятий для представителей власти на тему «Основы формирования ЗОЖ. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний», организованный Минздравом Пензенской области, состоялся в среду, 29 ноября.

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Если первое подобное мероприятие, прошедшее больше месяца назад в областной библиотеке, объединило глав муниципальных образований, то на этот раз уже в стенах мэрии собрались муниципальные служащие Пензы.

В фойе им предлагалось измерить уровень сахара и холестерина в крови, артериальное давление, индекс массы тела, а также получить консультацию врачей.

Затем сотрудников администраций районов города и мэрии пригласили в зал, где им напомнили основы здорового образа жизни.

Как отметила главврач пензенского областного центра медицинской профилактики Татьяна Батракова, итогом мероприятия должна стать организация работы по укреплению здоровья населения на местах.

«Профилактическая медицина на сегодняшний день выходит на первое место», — отметила она.

В свою очередь заместитель руководителя учреждения Ирина Пузракова обратила внимание на последствия пагубных привычек. В частности, она привела данные исследования об основных причинах возникновения рака.

«40% развития онкологических заболеваний вызвано нашими вредными привычками и в целом образом жизни. […] На первом месте, как мы все знаем, курение. Оно вызывает 19% онкологических заболеваний и 29% смертей от рака», — уточнила она.

Ирина Пузракова добавила, что факторами риска также являются избыточная масса тела, низкая физическая активность, употребления алкоголя и наркотиков, а также ультрафиолетовое излучение.

По ее словам, здоровье человека в первую очередь зависит от него самого и его образа жизни и лишь потом — от качества медицинской помощи.

«Вы как руководители должны быть примером для своих сотрудников», — подчеркнула она.

Ирина Пузракова напомнила, что в Пензенской области при поддержке регионального правительства реализуется целый ряд проектов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, в том числе «Плывем к здоровью», «Зелень на тарелке», «Пять плюс», «Здоровое лето» и «Здоровое село».

Кроме того, она в очередной раз обратила внимание на роль диспансеризации в раннем выявлении заболеваний.

После этого с докладами выступили заведующий диспансерно-поликлиническим отделением областной наркологической больницы Илья Лан и главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Пензенской области Дина Туишева, которая рассказала о принципах рационального питания.

Помимо этого, специалист областного врачебно-физкультурного диспансера Алена Мусорина разъяснила негативные последствия гиподинамии и провела мастер-класс по офисной гимнастике.