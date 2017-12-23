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В перинатальном центре Пензы за месяц родились более 260 детей, в том числе девять двоен

11:12 | 23.12.2017 | Медицина

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Пенза, 23 декабря 2017. PenzaNews. Более 260 детей — 133 девочки и 131 мальчик, в том числе девять двоен — родились в первый месяц работы перинатального центра Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В перинатальном центре Пензы за месяц родились более 260 детей, в том числе девять двоен

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Помогают появляться на свет малышам высококвалифицированные специалисты, прошедшие обучение в федеральных симуляционных центрах в Иваново и Санкт-Петербурге. Одним из них является заведующий родовым блоком Николай Федосеев», — сказали в ведомстве, добавив, что за 18 лет при помощи врача родились более 24 тыс. младенцев.

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В пресс-службе напомнили, что ежегодно в перинатальном центре планируется принимать около 4,5 тыс. родов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», перинатальный центр на 130 коек введен в эксплуатацию на территории пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко 23 ноября 2017 года.

Учреждение позволит реализовать многоуровневую систему медицинского сопровождения беременных женщин, включая пациенток, которые по показаниям врачей могут родить только при получении высокотехнологичной помощи.
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