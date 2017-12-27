«Бережливая поликлиника» пришла в пензенскую областную женскую консультацию Медицина

Пенза, 27 декабря 2017. PenzaNews. Проект «Бережливая поликлиника», предполагающий переформатирование работы медицинских учреждений, внедрен на базе пензенской областной женской консультации, которая открыта в здании бывшего роддома на улице Пушкина после масштабной реконструкции. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

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«Технологию «Бережливой поликлиники» распространили на женскую консультацию», — сказал он в ходе пресс-конференции в региональном Минздраве в среду, 27 декабря.

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Министр пояснил, что, в частности, в учреждении разведены потоки посетителей, запущена электронная очередь в регистратуру.

Владимир Стрючков отметил, что сначала нововведения были восприняты скептически — не все верили, что они позволят качественно изменить работу.

«А когда столкнулись, восприняли очень живо», — сказал он, говоря в целом о реализации проекта «Бережливая поликлиника» в Пензенской области.