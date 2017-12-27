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В Пенза в середине 2018 года получит современную офтальмологическую больницу

20:05 | 27.12.2017 | Медицина

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Пенза, 27 декабря 2017. PenzaNews. Современная офтальмологическая больница, которая будет включать в себя поликлинику и стационар, начнет функционировать в середине 2018 года на базе здания на улице Красной в Пензе, где за 45 лет ни разу не проводился капитальный ремонт. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

В Пенза в середине 2018 года получит современную офтальмологическую больницу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«150 млн. рублей денег выделено на ремонт», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в среду, 27 декабря.

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Глава ведомства отметил, что в обновленном учреждении будет «красиво, светло».

«Востребованность данного вида медицинской помощи очень большая, несмотря на большое количество частных офтальмологических кабинетов», — добавил Владимир Стрючков.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в августе 2017 года с проектом ремонта офтальмологической больницы в Пензе ознакомился губернатор Иван Белозерцев. Ему были показаны помещения, в которых планируется обустроить операционные, кабинеты неотложной помощи, палаты дневного стационара и другие.
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