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В единой стоматологической службе Пензы разделят оказание платных услуг и в рамках ОМС

20:49 | 27.12.2017 | Медицина

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Пенза, 27 декабря 2017. PenzaNews. Деятельность единой стоматологической службы, которая, как ожидается, начнет функционировать в Пензе с 1 апреля 2018 года, подразумевает территориальное разделение оказания бесплатной медицинской помощи в рамках системы ОМС и той, что предлагается посетителям на коммерческой основе. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Владимир Стрючков.

В единой стоматологической службе Пензы разделят оказание платных услуг и в рамках ОМС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Внутри будет полное разделение между детской службой и взрослой. […] Однозначно будет разделена хозрасчетная деятельность. То есть там когда будет оказываться платная стоматпомощь, она будет оказываться в отдельно стоящей поликлинике с отдельным входом», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в среду, 27 декабря.

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Министр добавил, что пациентам нужно будет заранее решить для себя: они хотят получить бесплатную услугу или «более высокого качества» — с расходными материалами, которые выходят за рамки стандартов территориальной программы госгарантий.

«Из кармана в карман — такого быть не может. К сожалению, такие вещи происходят, когда есть вот такая мешанина. Люди не понимают [какие услуги оказываются бесплатно], а им и не стараются разъяснить, и деньги идут мимо кассы. Я не хочу говорить, что это система, но по крайней мере мы информацией этой располагаем», — отметил Владимир Стрючков.
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