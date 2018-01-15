В Пензе начала работать выездная патронажная бригада паллиативной помощи Медицина

Пенза, 15 января 2018. PenzaNews. Выездная патронажная бригада, оказывающая паллиативную медицинскую помощь пожилым гражданам старше 70 лет, создана в Пензе на базе городской поликлиники.

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«Работа данной бригады, куда входят врач-терапевт и медсестра, имеющие навыки оказания паллиативной помощи, заключается не только в лечении и медицинском сопровождении, но самое главное — заботе», — пояснила заместитель главврача городской поликлиники Елена Семечкина.

Она добавила, что пока действует лишь одна бригада.

«Перед участковыми службами поставлена задача — составить регистр больных, нуждающихся в паллиативной помощи, утвердить план-график выездов патронажной бригады на дом и, соответственно, увеличить количество паллиативных бригад», — сказала заместитель главврача.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области, контингент, с которым работает паллиативная служба — это пациенты с тяжелыми заболеваниями, в том числе онкологическими, а также люди после инсультов, инфарктов и различных травм.

«При первичном осмотре врач-специалист ставит диагноз, определяет лечебно-диагностический план действий, а затем при необходимости курирует его в ежедневном режиме. Важной составляющей является обучение родственников или опекунов по уходу за такими больными», — пояснили в ведомстве.

В Минздраве уточнили, что в Пензенской области планируется создать 14 выездных патронажных бригад паллиативной помощи.