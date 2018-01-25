Реабилитация после инсульта в пензенском санатории впервые включена в систему ОМС Медицина

Пенза, 25 января 2018. PenzaNews. Санаторий «Хопровские зори» в Колышлее начал реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС) Пензенской области по реабилитации после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения — инсульта.

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«Процент смертности от таких заболеваний крайне высок, неприятными последствием можно считать также потерю навыков трудовой и социальной адаптации. Лечение в стационаре позволяет вывести человека из острого кризисного состояния, но пройти необходимый курс полноценной реабилитации, избежать рецидива, поможет, на мой взгляд, только реабилитация в условиях санатория», — цитирует директора санатория Эльвиру Грядунову пресс-служба правительства Пензенской области.

Как сообщается на сайте здравницы, санаторий «Хопровские зори» на данный момент является единственным в Пензенской области включенным в перечень организаций, работающих в системе ОМС.

Для получения направления необходимо обратиться в государственную поликлинику по месту жительства к лечащему врачу, чтобы подтвердить наличие медицинских показаний и отсутствие противопоказаний для проведения реабилитации в стационарных условиях санатория и оформления необходимых документов.

После рассмотрения заявки члены комиссии выносят решение о необходимости реабилитации или отказ.

Для пациентов эта услуга по программе ОМС будет проводиться бесплатно.