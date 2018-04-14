Наталья Манина сменит Павла Дегтяря на посту главврача ульяновской облбольницы Медицина

Ульяновск, 14 апреля 2018. PenzaNews. Наталья Манина, проработавшая в ульяновской областной клинической больнице более 10 лет, сменит уроженца Пензы Павла Дегтяря на посту руководителя учреждения с предстоящего вторника, 17 апреля. Об этом сообщается на сайте больницы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам министра здравоохранения, семьи и социального благополучия региона Рашида Абдуллова, кандидатура нового руководителя была выбрана на конкурсной основе из числа сотрудников больницы, она одобрена ассоциацией «Медицинская палата Ульяновской области».

Представляя Наталью Манину коллективу в качестве будущего руководителя, губернатор Сергей Морозов отметил, что во главе учреждения «должен стоять опытный руководитель, талантливый управленец, человек, который способен выбрать правильный курс для стабильной работы и развития больницы».

«Надеюсь, что под руководством Натальи Александровны медучреждение не только обретет финансовую стабильность, но и достигнет новых высот развития», — сказал он.

Читайте также

Главврач онкодиспансера Пензы задержан за взятку в 1 млн. рублей — СКР

Вместе с тем петиция в защиту Павла Дегтяря на портале Change.org, авторы которой просили руководство региона оставить его на посту главврача ульяновской областной больницы, набрала почти 750 голосов.

На сайте учреждения уроженец Пензы пока еще числится главврачом учреждения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 6 апреля министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашид Абдуллов объявил о предстоящем увольнении Павла Дегтяря с поста главврача облбольницы, который он занял в ноябре 2017 года. В качестве причины такого решения была названа неудовлетворительная работа по закупке лекарственных препаратов.

Комментируя эту информацию, Павел Дегтярь сказал, что «если нужно уйти в отставку», то он сделает это.

Главврач также выразил надежду на то, что его увольнение обратит внимание на проблемы отрасли.