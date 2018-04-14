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Решение о назначении нового главврача онкодиспансера Пензы пока не принято

13:53 | 14.04.2018 | Медицина

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Пенза, 14 апреля 2018. PenzaNews. Решение о том, кто займет должность главного врача пензенского областного онкологического диспансера после увольнения Виталия Серебрякова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, пока не принято.

Решение о назначении нового главврача онкодиспансера Пензы пока не принято. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«14 апреля текущего года главный врач областного онкологического диспансера Виталий Серебряков освобожден от занимаемой должности. В настоящее время рассматривается вопрос о кандидатуре на пост руководителя вышеназванного медицинского учреждения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе правительства региона.

Утром онкодиспансер посетил губернатор Иван Белозерцев. Он ознакомился с работой стационара, осмотрел требующие ремонта помещения, а также пообщался с персоналом и пациентами.

Комментируя данные о нагрузке на стационар и высокой выявляемости онкозаболеваний, глава региона отметил важность строительства Пензе нового корпуса диспансера.

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