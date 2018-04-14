Иван Белозерцев отметил важность строительства в Пензе нового корпуса онкодиспансера Медицина

Пенза, 14 апреля 2018. PenzaNews. Строительство нового корпуса пензенского областного онкологического диспансера является важной задачей для региона в условиях, когда действующий стационар фактически переполнен. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

Фото: Pnzreg.ru

«Нам надо работать над тем, чтобы приступить к строительству нового онкологического корпуса и заниматься профессиональной подготовкой врачей, чтобы самые современные методики и технологии проведения операций и лечения онкологических заболеваний применялись на территории Пензенской области», — отметил он в ходе визита в учреждение в субботу, 14 апреля.

Иван Белозерцев добавил, что эта задача соответствует инициативе президента России Владимира Путина, предложившего запустить общенациональную программу по борьбе с раком.

Читайте также

Будущее онкологии за ранним выявлением и новыми препаратами — Виталий Серебряков

«Пациенты очень хорошо отзываются о персонале, положительно оценивают получаемую медицинскую помощь. Плохо то, что мест в диспансере не хватает. Эту проблему будем решать», — сказал глава региона.

Губернатор также обратил внимание на то, что часть отделений требуют капитального ремонта.

«Состояние их оставляет желать лучшего. Главный врач [Виталий Серебряков] с работой не справился», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», конкурс на разработку проектно-сметной документации на строительство лабораторно-диагностического корпуса областного онкологического диспансера по адресу: Пенза, проспект Строителей, 37А, был объявлен на официальном портале госзакупок в июне 2017 года.

Читайте также

Пензенский министр отметил хорошо поставленную работу по выявлению онкозаболеваний

Строительство предполагается на земельном участке общей площадью около 85 тыс. кв. метров, на котором уже присутствуют корпуса учреждения. Здание должно иметь один подземный этаж и пять надземных. Расчетная необходимая площадь помещений — не менее 6 тыс. кв. метров. В корпусе будут располагаться, в частности, гематологический центр, дневной стационар, клинико-диагностическая, гистоморфологическая, центральная цитологическая лаборатории, а также отделения — эндоскопическое и УЗИ.

Как пояснил главный врач пензенского онкологического диспансера Виталий Серебряков, необходимость строительства нового корпуса обусловлена возросшей нагрузкой на поликлинику, стационар и диагностическое отделение — поликлиника рассчитана на 480 посещений в рабочую смену, а в настоящий момент их насчитывается около 600.

В марте 2018 года министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков предложил также открыть специализированный медицинский корпус для проведения химиотерапии и реабилитации онкобольных. Кроме того, он выступил за обновление приемного отделения, поскольку сейчас оно «практически целиком и полностью отсутствует».

13 апреля главврач пензенского областного онкологического диспансера Виталий Серебряков был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — более 1 млн. рублей.

14 апреля он был освобожден от занимаемой должности.