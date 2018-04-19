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Исполнение обязанностей главврача онкодиспансера Пензы возложено на Дмитрия Чичеватова

10:05 | 19.04.2018 | Медицина

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Пенза, 19 апреля 2018. PenzaNews. Исполнение обязанностей главного врача пензенского областного онкологического диспансера возложено на заместителя руководителя учреждения по медицинской части Дмитрия Чичеватова. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

Исполнение обязанностей главврача онкодиспансера Пензы возложено на Дмитрия Чичеватова

Фото: Pnzreg.ru

Он отметил также, что не обладает какой-либо информацией о ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего главврача онкодиспансера Виталия Серебрякова, который 13 апреля был задержан по подозрению в получении взятки в размере более 1 млн. рублей, а на следующий день — уволен.

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«Я никакой вообще информацией не располагаю», — сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о том, не скажется ли уголовное дело, связанное с аукционами на поставку лекарственных препаратов, на обеспечении учреждения необходимыми медикаментами, Владимир Стрючков заверил, что этого не произойдет.

«Нет, не отразится ни в коем случае», — подчеркнул он.

Пензенский областной онкологический диспансер является специализированным медицинским учреждением. Входит в Ассоциацию онкологов России.

Учреждение лицензировано по III уровню.

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