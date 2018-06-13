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«Фармация» с начала июня открыла в Пензе и городе «Спутник» девять аптек

10:58 | 13.06.2018 | Медицина

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Пенза, 13 июня 2018. PenzaNews. Девять новых аптек сети «Фармация» начали свою работу в Пензе и городе «Спутник» с начала июня.

«Фармация» с начала июня открыла в Пензе и городе «Спутник» девять аптек

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Две из них открыты в центре города — на пересечении улиц Кирова и Бакунина, и на улице Суворова, 168. Столько же начали обслуживать жителей микрорайона Арбеково — в доме №67 на проспекте Строителей и в торговом центре «Онежский». Кроме того, появились аптеки на улице Кижеватова, 15А, и на улице Клары Цеткин, 44А.

Помимо этого, три новые аптеки начали функционировать в городе «Спутник»: на улице Светлой, 5, на улице Радужной, 17, и на улице Олимпийской, 17.

Во всех аптеках представлен широкий ассортимент медикаментов, товаров для детей и будущих мам, медицинской техники и парафармацевтической продукции; действует система лояльности, в рамках которой предоставляются скидки и проводятся акции.

Помочь людям с выбором лекарств готовы квалифицированные фармацевты. Они могут ответить на интересующие вопросы, в том числе о противопоказаниях и условиях хранения того или иного медикамента.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, в каждой из новых аптек можно получить заказ, оформленный через интернет: все они наряду с привычными функциями выполняют роль пунктов выдачи.

«Жители Пензы все чаще делают выбор в пользу оформления заказа в режиме онлайн с возможностью забрать его в ближайшей аптеке. Например, такой способ удобен для занятых людей, которые могут заехать за лекарствами по пути с работы домой. Также его уже успели оценить молодые мамы, которым во время прогулки с ребенком достаточно получить заказ в аптеке, не тратя время на ожидание его сборки», — отметил собеседник агентства.

По его словам, до конца года «Фармация» планирует открыть еще 10 аптек, несколько разместятся в соседних регионах — в Самарской, Саратовской областях и Мордовии.

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