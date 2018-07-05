Онкобольная из Пензы госпитализирована в московскую больницу после обращения к омбудсмену Медицина

Пенза, 5 июля 2018. PenzaNews. Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова помогла решить вопрос с госпитализацией женщины, страдающей онкологическим заболеванием, в клиническую больницу №1 Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.

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Ранее в адрес омбудсмена поступило обращение в интересах пациентки, которой требовалась срочная медпомощь — оперативное лечение с использованием высокотехнологичного оборудования, которое имеется в Сеченовском университете.

Самостоятельно обеспечить себе консультацию и лечение в этом учреждении женщине не удалось.

В связи с этим Елена Рогова направила ходатайство об обеспечении оперативной госпитализации жительницы Пензы на имя заведующего онкологическим хирургическим отделением университетской клинической больницы №1.

В кратчайшие сроки был получен положительный ответ о готовности принять больную для лечения.

Как сообщается на сайте уполномоченного по правам человека, в настоящее время пациентке проводится предоперационное обследование.