В Пензенской области закупают шесть передвижных медкомплексов для сельской местности Медицина

Пенза, 5 августа 2018. PenzaNews. Итоги электронного аукциона на поставку шести передвижных медицинских комплексов для оказания помощи жителям населенных пунктов с численностью до 100 человек, их ввод в эксплуатацию и обучение специалистов, подведены в Пензе.

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Согласно протоколу, размещенному на официальном портале госзакупок, электронный аукцион признан несостоявшимся, так как по результатам рассмотрения вторых частей заявок соответствующей требованиям признана лишь одна — от пензенского ОАО «Фармация».

Конкуренцию этой компании составляла нижегородская фирма «Вита».

Ожидается, что контракт с «Фармацией» будет заключен на сумму 31 млн. 185 тыс. рублей. Это почти на 7,5 млн. рублей меньше начальной цены.

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Передвижные комплексы будут поставлены в четыре межрайонные больницы — нижнеломовскую, каменскую, кузнецкую и сердобскую, а также две районные — мокшанскую и пензенскую.

Работы по их вводу в эксплуатацию и необходимому обучению персонала должны быть выполнены в течении 90 календарных дней с даты заключения контракта.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 1 марта 2018 года, обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному Собранию, президент России Владимир Путин заявил о необходимости открытия фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и врачебных амбулаторий в населенных пунктах с численностью от 100 до 2 тыс. человек до 2020 года, а также обеспечения работы передвижных медицинских комплексов на базе автомобилей с повышенной проходимостью там, где живет меньшее количество граждан.

В соответствии с распоряжением правительства России от 3 марта 2018 года, Пензенской области из федерального бюджета выделен иной межбюджетный трансферт в размере 30 млн. 272,5 тыс. рублей на покупку передвижных медкомпексов.