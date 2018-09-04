В Пензе утвержден график работы медиков во дворах Медицина

Пенза, 4 сентября 2018. PenzaNews. Медики городской поликлиники проведут разъяснительную работу с жителями во дворах многоквартирных домов во всех районах Пензы в сентябре в ходе восьми выездных приемов.

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Желающие смогут задать вопросы, касающиеся электронной записи на прием к врачам в поликлинику, плановой госпитализации на стационарное лечение, оказания амбулаторно-поликлинической помощи, прохождения диспансеризации, вакцинации и другие, связанные с доступностью оказания медицинских услуг.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, встречи с жителями состоятся в 16.00 5 сентября во дворе дома №20 на улице Рахманинова и 6 сентября на улице Ульяновской, 50.

В 17.00 11 сентября медики будут проводить разъяснительную работу на улице Карпинского, 45, а 14 сентября — на улице Вяземского, 22. На это же время 18 сентября запланирован выезд работников сферы здравоохранения на улицу Антонова, 5. 20 сентября они ответят на вопросы жителей на улице Клары Цеткин, 59.

24 сентября в 17.00 выездные бригады будут работать на улице Вадинской, 6, а 27 сентября в это же время — на улице Бийской, 9.

График проведения консультативных приемов врачей во дворах будет составлен дополнительно после проработки организационных вопросов, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.