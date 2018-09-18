В нескольких больницах Пензенской области 22 сентября проведут день открытых дверей Медицина

Пенза, 18 сентября 2018. PenzaNews. Акция «День открытых дверей» состоится в нескольких учреждениях здравоохранения в Пензе, Ленино, Каменке, Нижнем Ломове, Никольске и Кузнецке в предстоящую субботу, 22 сентября, с 8.00 до 14.00.

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В каменской межрайонной больнице без предварительной записи можно будет получить консультацию терапевта, эндокринолога, хирурга, уролога, онколога и акушера-гинеколога. Также будут работать лабораторная служба и рентген.

Терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, офтальмологи и стоматологи примут пациентов в нижнеломовской межрайонной больнице. Также запланирована работа лаборатории. Все желающие смогут сделать флюорографию, маммографию и ЭКГ. Будет функционировать смотровой кабинет.

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В никольской районной больнице прием будут вести врачи общей практики, участковые педиатры, гинеколог, стоматолог, эндокринолог. Также будут работать рентгенологический и флюорографический кабинет.

Все службы задействуют в рамках акции в поликлинике №2 пензенской районной больницы на Сухумском проезде, 8.

В амбулатории села Ленино Пензенского района будет организована профилактическая площадка, где прием детей и взрослых будут осуществлять терапевт, акушер-гинеколог и педиатр. Можно будет пройти УЗИ.

В кузнецкой детской межрайонной больнице для детей будет организован прием офтальмолога, оториноларинголога, педиатров, хирурга-травматолога, гинеколога, врача УЗИ-диагностки и невролога, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.