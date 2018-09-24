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Губернатор предложил установить в Пензе теплые остановки у больниц

09:39 | 24.09.2018 | Медицина

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Пенза, 24 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил по примеру Москвы установить теплые остановки вблизи крупнейших учреждений здравоохранения Пензы.

Губернатор предложил установить в Пензе теплые остановки у больниц. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В частности, по его мнению, это актуально для детских поликлиник.

«Не все мамы же едут на машинах — едут на общественном транспорте», — отметил он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 24 сентября.

Иван Белозерцев добавил, что отапливаемые павильоны на ночь можно закрывать и ставить под охрану, а днем — открывать.

Губернатор поручил министру здравоохранения области Владимиру Стрючкову и мэру Пензы Виктору Кувайцеву проработать этот вопрос.

«Надо выехать в Москву, взять техническую документацию и сделать», — сказал глава региона.

По его словам, теплые остановки будут особенно востребованы у областной женской консультации на улице Пушкина, вблизи больницы имени Н.Н. Бурденко на улице Лермонтова и у горбольницы №6 в Арбеково.

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