Губернатор предложил установить в Пензе теплые остановки у больниц Медицина

Пенза, 24 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил по примеру Москвы установить теплые остановки вблизи крупнейших учреждений здравоохранения Пензы.

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В частности, по его мнению, это актуально для детских поликлиник.

«Не все мамы же едут на машинах — едут на общественном транспорте», — отметил он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 24 сентября.

Иван Белозерцев добавил, что отапливаемые павильоны на ночь можно закрывать и ставить под охрану, а днем — открывать.

Губернатор поручил министру здравоохранения области Владимиру Стрючкову и мэру Пензы Виктору Кувайцеву проработать этот вопрос.

«Надо выехать в Москву, взять техническую документацию и сделать», — сказал глава региона.

По его словам, теплые остановки будут особенно востребованы у областной женской консультации на улице Пушкина, вблизи больницы имени Н.Н. Бурденко на улице Лермонтова и у горбольницы №6 в Арбеково.