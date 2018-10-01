В Пензенской области открыта горячая линия по вопросам гриппа и РВИ Медицина

Пенза, 1 октября 2018. PenzaNews. Горячая линия по вопросам профилактики гриппа и вирусных инфекций открыта в управлении Роспотребнадзора по Пензенской области в понедельник, 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Любой желающий может обратиться за интересующей информацией по телефонам 8-800-707-64-22 или +7 (8412) 66-09-48.

Специалисты управления готовы объяснить, как и где можно сделать прививку против гриппа, как правильно носить защитную маску, при каких симптомах следует обращаться за медицинской помощью, а также как уберечь детей от болезней в эпидсезон.

Работа горячей линии продлится до 15 октября.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», предстоящей зимой в России, согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ожидается сразу несколько штаммов гриппа — Брисбен (Brisbane), Сингапур (Singapore) и Мичиган (Michigan).



В Пензенской области перед началом эпидсезона 2018–2019 годов планируется привить 56% жителей — 541 тыс. взрослых и более 128 тыс. детей.