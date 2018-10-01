Пензенские чиновники сделали прививки от гриппа Медицина

Пенза, 1 октября 2018. PenzaNews. Сотрудники структурных подразделений мэрии Пензы, работники администраций районов города и иных органов местного самоуправления сделали прививки от гриппа в понедельник, 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

Судя по обнародованным фотографиями, среди тех, кто решил пройти вакцинацию, был, в частности, глава администрации Железнодорожного района Пензы Олег Денисов.

По данным городской администрации, в настоящий момент случаев гриппа в Пензе пока не зафиксировано, однако отмечается осенний подъем заболеваемости острыми реcпираторно-вирусными инфекциями.

Пройти вакцинацию горожане могут в поликлиниках по месту жительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», предстоящей зимой в России, согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ожидается сразу несколько штаммов гриппа — Брисбен (Brisbane), Сингапур (Singapore) и Мичиган (Michigan).



В Пензенской области перед началом эпидсезона 2018–2019 годов планируется привить 56% жителей — 541 тыс. взрослых и более 128 тыс. детей.

С 1 октября управление Роспотребнадзора по региону открыло горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.