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В Пензе подписано соглашение, позволяющее расширить число площадок для сдачи крови

09:04 | 04.10.2018 | Медицина

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Пенза, 4 октября 2018. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве в сфере развития безвозмездного донорства сроком на один год подписано между пензенским областным клиническим центром крови в лице главврача Татьяны Крыловой и реготделением Союза машиностроителей России, которое представил его руководитель Алексей Слугин.

В Пензе подписано соглашение, позволяющее расширить число площадок для сдачи крови. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, стороны поддержали перспективы развития взаимоотношений в сфере донорства и обосновали приоритетную важность сотрудничества.

Татьяна Крылова отметила, что договоренность будет способствовать значительному увеличению численности площадок для организации донорских сессий.

«Сотрудничество [...] по возможности откроет двери на закрытые предприятия региона, которые являются членами союза», — пояснила она.

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