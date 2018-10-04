В Пензе подписано соглашение, позволяющее расширить число площадок для сдачи крови Медицина

Пенза, 4 октября 2018. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве в сфере развития безвозмездного донорства сроком на один год подписано между пензенским областным клиническим центром крови в лице главврача Татьяны Крыловой и реготделением Союза машиностроителей России, которое представил его руководитель Алексей Слугин.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, стороны поддержали перспективы развития взаимоотношений в сфере донорства и обосновали приоритетную важность сотрудничества.

Татьяна Крылова отметила, что договоренность будет способствовать значительному увеличению численности площадок для организации донорских сессий.

«Сотрудничество [...] по возможности откроет двери на закрытые предприятия региона, которые являются членами союза», — пояснила она.