Пензенской горбольнице №6 планируется дополнительно выделить 100 млн. рублей Медицина

Пенза, 4 октября 2018. PenzaNews. 100 млн. рублей планируется дополнительно выделить пензенской городской клинической больнице имени Г.А. Захарьина в 2019 году из областного бюджета. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Фото: Pnzreg.ru

«Знаю, что многие отделения нуждаются в ремонте. Я принял решение: 100 млн. рублей дополнительно, плюсом к планируемому финансированию, будет направлено в 2019 году на укрепление материально-технической базы клинической больницы имени Г.А. Захарьина», — сказал он в ходе торжественного мероприятия, посвященного 40-летию учреждения здравоохранения, которое состоялось в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в четверг, 4 октября.

Обращаясь к сотрудникам больницы и ветеранам здравоохранения, глава региона поблагодарил их за добросовестный труд и оказание высококвалифицированной помощи пациентам.

«Самое дорогое, что есть у человека — это его жизнь. На протяжении 40 лет в клинической больнице №6 имени Г.А. Захарьина спасают жизни людей. [...] На следующей неделе планирую данное лечебное учреждение с рабочим визитом посетить», — отметил Иван Белозерцев.

Затем он вручил благодарности отличившимся сотрудникам, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.