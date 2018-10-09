Иммунизацией против гриппа охвачено около 23% населения Пензенской области Медицина

Пенза, 9 октября 2018. PenzaNews. Около 23% населения Пензенской области охвачено иммунизацией против гриппа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, в рамках национального календаря планируется привить 541 тыс. взрослых и более 128 тыс. детей; при этом по состоянию на 5 октября иммунизацией охвачены 244 тыс. взрослых и более 54 тыс. детей.

За счет местных источников финансирования прививки должны получить 38 тыс. человек. Пока они сделаны около 3,5 тыс. жителей.

В течение прошлой недели в Пензенской области было зафиксировано более 2,2 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), грипп не выявлялся. При этом чаще болели взрослые.

Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ наблюдается в Кузнецке, Лопатинском, Никольском, Камешкирском, Сосновоборском и Неверкинском районах.