В проект «Школьная медицина» включат школы районов Пензенской области Медицина

Пенза, 18 октября 2018. PenzaNews. Всероссийский проект «Школьная медицина», который с сентября 2017 года реализуется в общеобразовательных учреждениях Пензы, будет распространен на районы области.

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Проведение обучающих занятий для родителей и педагогов школ в режиме видеоконференцсвязи возобновится в новом учебном году с предстоящей пятницы, 19 октября. Первый онлайн-семинар будет посвящен профилактике и ранней диагностике нарушений зрения.

Его проведет главный внештатный детский офтальмолог региона, заведующая офтальмологическим отделением пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова Оксана Склярова.

Стать участником образовательного мероприятия любой родитель может, посетив школу, в которой учится его ребенок.

В дальнейшем в рамках проекта «Школьная медицина» будут проведены занятия по профилактике наиболее распространенных среди школьников заболеваний — болезней желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата и репродуктивных органов.

Особое внимание планируется уделить психологическим аспектам, в частности, профилактике негативных зависимостей, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.